Menu

Celestin BAH

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

PROFESSIONNEL DANS L'IMMOBILIER DEPUIS 1999.
ET CETTE EXPERIENCE EST MIXTE CAR J'AI COMMENCE EXERCER
CE METIER EN COTE D'IVOIRE ET DEPUIS 2008 EN FRANCE.
AINSI,CELLE-CI EST UN ATOUT POUR REPONDRE AUX ATTENTES DES INVESTISSEURS VERS LA COTE D'IVOIRE ET VERS D'AUTRES HORIZONS.
CEUX QUI VOUDRONT ACQUERIR OU VENDRE UN BIEN EN FRANCE.VOUS AVEZ UN PROFESSIONNEL UNIQUE CAR VOTRE PROJET L'EST AUSSI,QUI EST DOTE D'UNE EXPERIENCE SOLIDE , UNIVERSELLE ET UN SENS D'ECOUTE.
JE M'ENGAGE AVEC VOUS DU DEBUT JUSQU'A LA FIN DE VOS
PROJETS.

N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER!

Mes compétences :
IMMOBILIER
ASSURANCE

Entreprises

  • BAH CELESTIN - NEGOCIATEUR IMMOBILIER INDEPENDANT

    2008 - maintenant Réalise les mandats ,organise les visites et faire signer les compromis et assister la signature de l'acte chez le notaire.
    Aide les vendeurs à faire le diagnostic immobilier grâce à mes partenaires et les acquéreurs à obtenir leur prêt immobilier un taux intéressant .

  • Groupe Afram -Assurance Vie - Conseiller en assurance

    1997 - 1999

Formations

  • SIPCA

    Paris 2008 - 2008 IMMOBILIER

    J'ai fait une formation de sept mois en tant que négociateur immobilier

Réseau