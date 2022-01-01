Celestin Bernard WAMBO TENGWO

Wambo tengwo celestin bernard écrivain
est promoteur du garage wam's et wam's formation
a pour nouvelle dénomination WAM'S AUTO FORMATION CONSULTING
LES MISSION DE W A F CONSULTING
FORMATION EN MÉTIER DE L’AUTOMOBILE
FORMATION DES MONITEUR AUTO ÉCOLE
FORMATION DES CHAUFFEURS ET GESTIONNAIRE DES PARC AUTOMOBILES
RECYCLAGE DES FORMATEURS
CONSEIL A L’ACHAT DES VÉHICULES
CONSEIL ET GESTION DES FLOTTES AUTOMOBILE
MAINTENANCE AUTOMOBILE
DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES VÉHICULES
AUDITS DES GARAGES
INSERTION SOCIAL DES JEUNES ÂPRE LA FORMATION
Mes compétences :
Electromecanicien
Formateur écrivain
Pas de formation renseignée