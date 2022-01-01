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Celestin Bernard WAMBO TENGWO

YAOUNDE

En résumé

Wambo tengwo celestin bernard écrivain
est promoteur du garage wam's et wam's formation
a pour nouvelle dénomination WAM'S AUTO FORMATION CONSULTING
LES MISSION DE W A F CONSULTING
FORMATION EN MÉTIER DE L’AUTOMOBILE
FORMATION DES MONITEUR AUTO ÉCOLE
FORMATION DES CHAUFFEURS ET GESTIONNAIRE DES PARC AUTOMOBILES
RECYCLAGE DES FORMATEURS
CONSEIL A L’ACHAT DES VÉHICULES
CONSEIL ET GESTION DES FLOTTES AUTOMOBILE
MAINTENANCE AUTOMOBILE
DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES VÉHICULES
AUDITS DES GARAGES
INSERTION SOCIAL DES JEUNES ÂPRE LA FORMATION



Mes compétences :
Electromecanicien
Formateur écrivain

Entreprises

  • W A F CONSULTING - CHEF DE PROJET

    2011 - maintenant PUBLICATION DE DEUX OUVRAGE PAR HARMATTAN
    LE GUIDE PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE ET
    LE GUIDE PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L’AUTOMOBILE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AU PROGRAMME AU CAMEROUN DE LA CLASSE DE TROISIÈME EN TERMINAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

  • W A F AUTO FORMATION CONSULTING - PROMOTEUR

    1990 - maintenant

  • GARAGE WAM'S ET WAMS FORMATION - ELECTROMECANICIEN

    1990 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau