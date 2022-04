Celestin Bernard WAMBO TENGWO

Wambo tengwo celestin bernard écrivain

est promoteur du garage wam's et wam's formation

a pour nouvelle dénomination WAM'S AUTO FORMATION CONSULTING

LES MISSION DE W A F CONSULTING

FORMATION EN MÉTIER DE L’AUTOMOBILE

FORMATION DES MONITEUR AUTO ÉCOLE

FORMATION DES CHAUFFEURS ET GESTIONNAIRE DES PARC AUTOMOBILES

RECYCLAGE DES FORMATEURS

CONSEIL A L’ACHAT DES VÉHICULES

CONSEIL ET GESTION DES FLOTTES AUTOMOBILE

MAINTENANCE AUTOMOBILE

DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES VÉHICULES

AUDITS DES GARAGES

INSERTION SOCIAL DES JEUNES ÂPRE LA FORMATION







Mes compétences :

Electromecanicien

Formateur écrivain