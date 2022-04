Célestin KABANDA

KABANDA Célestin





J’ai géré les projets agricoles pendant 12 ans, dirigé le service de la planification, des études et suivi au Ministère de l’agriculture pendant 6 ans, assuré la coordination et la supervision des programmes de planification économique pendant 3 ans.



Actuellement, je suis Responsable Qualité et Gestionnaire des Risques au Centre Hospitalier Interdépartemental de Gentilly, Paris / France.



L’expérience acquise au près de l’administration et des institutions internationales de financement m’a permis d’avoir à mon actif, plusieurs réalisations dont notamment :

- le pilotage de la démarche de certification du C.H.I. de Gentilly

- l'élaboration de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins du C.H.I. de Gentilly

- la formulation de la stratégie de réduction de la pauvreté

- la préparation de la stratégie et du plan d’action globale pour la sécurité alimentaire

- l’évaluation des projets du secteur agricole



Ingénieur agronome, titulaire d’un master en droit, économie et Gestion, spécialité : développement agricole durable, les fonctions exercées m’ont permis de développer une forte capacité de travail et de contribuer à la création de la richesse et de la prospérité.



Mes compétences :

Gestion des Risques

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire

système qualité