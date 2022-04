Célestin NGENDAHIMANA

Je suis né le 16 juillet. Ma carrière professionnelle, plus de dix ans, se déroule auprès des personnes en situation difficile, en France et au Rwanda. En 2010 j'ai obtenu, au CNAM, une licence professionnelle en insertion professionnelle(Coordonnateur de projets collectifs en insertion professionnelle). J'ai un diplôme d'état d'Assistant de Service Social. J'ai aussi une licence en sciences de l'éducation. Je prépare une VAE de Caferuis (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale) Je travaille comme Coordinateur Médicosocial auprès des personnes en situation de handicap dans un foyer de vie, 20 rue vieille forge, 92170 VANVES, depuis trois ans. J'ai envie de continuer à intervenir auprès des personnes en situation de handicap sur un poste d'encadrement.



Mes compétences :

Adaptation aux environnements multiculturels

Formation des adultes

Coordination de projets et de réseaux

Insertion sociale et professionnelle

Coordination de projets collectifs

Management d'une équipe pluridisciplinaire dans le