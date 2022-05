Wafae CHNINI

J'ai lancé Done c’est fait (DCF) en 2019 dans le but de donner à ma vie personnelle et professionnelle un souffle nouveau : être indépendante et proposer des services adaptés aux personnes désireuses de faire monter en efficience leurs propres affaires.



En effet, le cœur du message de DCF est que la délégation de tâches chronophages est indispensable pour aboutir et réussir dans ses objectifs.



Mais déléguer ou faire-faire n’est pas une chose facile...



Certains dirigeants de PME/PMI n’ont pas l’envie ou les moyens financiers de créer un poste d’assistant(e) ou ne peuvent pas plus demander à leur assistant(e) de s’engager sur de nouvelles missions. Certains entrepreneurs ne veulent pas vraiment entendre parler de délégation de tâches et préfèrent compter uniquement sur eux-mêmes pour réaliser tout ce qui est nécessaire à leurs activités de A à Z.



Faux ?



Ce que j’ai pu constater c’est que lorsque les dirigeants de PME/PMI, les entrepreneurs restaient focalisés sur leur cœur de métier, les résultats étaient immédiats ! Pourquoi, parce que ce sont dans leurs domaines de compétences qu’ils sont les meilleurs.



Au cours de mes dernières années de salariat, j'ai su faire preuve d’autonomie pour conduire à terme des projets allant parfois au-delà du périmètre de mon poste. Des missions réussies grâce à ma capacité d’adaptation et à travailler sous contrainte de délais. Ma bonne faculté d’écoute m’a permis également d’établir, à chaque fois, une relation de confiance avec mes supérieurs hiérarchiques, mes collègues, les partenaires ou les prestataires des entreprises où j’ai travaillé. Enfin, mon engagement au sein d’équipes multi-disciplinaires m’a confirmé que le travail en équipe, en réseau, est incontestablement le plus efficace pour conduire au succès ses projets, ses objectifs, son business.



Aujourd’hui, ce que je propose avec Done c’est fait, c’est de mettre à disposition, sans contraintes financières et logistiques, des services d’assistance à distance, afin d'aider ceux qui ont pour objectif de se concentrer sur leur cœur de métier, ceux qui ont envie de se débarrasser de toutes ces tâches qui leur prennent tout leur temps.



Mes compétences :

Formation des adultes

Coordination de projet et de réseaux