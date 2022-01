Pierre-Louis LAUNAY

Bienvenue dans l’ère du design participatif : 50 000 créatifs vous attendent sur Creads !



Je suis Lead dev au sein de CREADS,



Chaque jour nous mettons en relation 50 000 créatifs freelances talentueux avec les marques pour créer tous leurs supports de communication on&offline (logo, nom de marque, affiche publicitaire, site web, illustration…).



Vous cherchez une solution simple et rapide pour vos besoins en création graphique ? Sollicitez nos créatifs sur

CREADS.fr, recevez des dizaines de propositions sur-mesure et choisissez la meilleure.



Vous avez des besoins quotidiens en création graphique ? CREADS a développé CREADS‐Partners.com pour implémenter notre technologie chez vous et vous permettre d’accéder à tout moment à nos meilleurs designers !





WE ARE A DESIGN TRIBE.



Mes compétences :

Symfony2

Mongodb

MySQL

JQuery

PHP

Javascript

HTML

CSS

LSF