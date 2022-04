Celestin VIERENDEELS

Passionné par l'informatique et les belles voitures, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant près de 10 ans dans un garage qui vendais entre 10 et 15 ferrari par an, jusqu'à la chute des prix des voitures de luxe, je me suis alors améliorer en passant un graduat en informatique de gestion.

J'ai ouvert une petite société pour compléter mon temps libre où

plus connu sur le nom de steny, j'ai créer un site web visible sur

Néanmoins j'aimerai un jour travailler sur de plus grand projets, et être engagé par une grande société pour pouvoir travailler en équipe.



Mes compétences :

Informatique

JQuery

JavaScript

SQL

Visual Basic

CSS

PHP

HTML