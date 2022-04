Charles COLLIGNON

 Manager dans l’âme, je suis un excellent communicateur, transparent dans les informations transmises à mes interlocuteurs (conseil d’administration, associés, ou personnel opérationnel). Je suis également capable de coacher des équipes aux profils et aux attentes variées.

 Remarquable gestionnaire d’équipe et leadership éprouvé. Gestion et motivation d’une équipe multiculturelle engagée dans un contexte en constante évolution.

 Capacité de coacher, guider et soutenir individuellement chacun en étant accessible et empathique, tout en montrant l’exemple par mes propres comportements.

 Sens des relations avec différents types de partenaires, initiation et maintenir des partenariats stratégiques avec les différentes parties prenantes

 Sens de l’initiative et savoir l’encourager chez mes collaborateurs et partenaires

 Sens de la communication, tant en interne qu’en externe

 Orienté résultats, je suis proactif et met tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

 Elément moteur, j’aime prendre des initiatives et suis capable d’anticiper et de prévoir les conséquences de ces initiatives.

 Excellentes capacités relationnelles, je communique de façon diplomate, honnête, intègre et à différents niveaux de l’organisation.

 Résistance au stress



 Rigueur, persévérance et proactivité font de moi un interlocuteur respecté et reconnu.

 L’intégrité et le partage des valeurs de l’entreprise sont des qualités qui me sont indispensables.

 Une connaissance des langues, français, néerlandais, allemand et anglais est un atout non négligeable.

 Flexible, les déplacements font pour moi partie intégrante de ma mission.





Mes compétences :

Assertivité

Intégrité Fiabilité

Empathie

Faculté d’analyse

Réduction des coûts

Direction générale

Flexibilité

Communication écrite et orale

Orientations résultats, client et service

Contrôle d’évolution

Analyser et améliorer les performances

Gestion de la qualité