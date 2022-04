Célestine TOCQUEVILLE

Titulaire d'une licence professionnelle dans le domaine de la cosmétique et d'un diplôme universitaire et technologique en chimie, je suis actuellement à la recherche d'un poste de technicienne de laboratoire.



Mon stage de DUT chimie au laboratoire de génie des matériaux (LGMA) m'a permis d'acquérir une expérience dans le domaine de la recherche. J'y ai travaillé sur une formule eau/polymère permettant une optimisation de la réaction de greffage.



Dans le cadre de ma licence, j'ai travaillé en association avec l'entreprise S comme Safran sur la formulation d'un produit cosmétique à base de crocus afin de valoriser les agro-ressources issues de la culture du safran. Les champs étant certifié biologiques nous avons choisit de développer une gamme de produit bio.



Lors de mon stage dans le laboratoire de recherche et développement de procédés chez Cosmo International Ingredient j'ai pu approfondir la technique d'extraction au CO2 supercritique, technique non polluante permettant de conserver le label BIO. J'ai également analysé les extraits de plantes ainsi obtenus grâce à différentes techniques, afin de doser certains des composés.



Mon expérience de technicienne de laboratoire contrôle qualité chez Robertet m'a permis de travailler au sein d'une entreprise aussi reconnue que rigoureuse. Celle-ci m'a donnée l'occasion d’approfondir mes connaissances autant sur les matières premières que sur les différentes techniques d'analyses utilisées pour les caractériser.



Pendant que j'étais en poste chez GSK mon rôle était d'analyser les médicaments avant leurs départ sur le marché mondial afin d'en attester la conformité. J'ai également travaillé au laboratoire de contrôle des articles de conditionnement. Mon rôle était alors d'analyser la conformité des différents articles imprimés avant l'envoi sur ligne de production. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement et la rigueur d'une grande entreprise pharmaceutique.



Je suis actuellement intérimaire chez Aptar Pharma, j'ai pour mission de contrôler les matières plastiques à reception et avant le départ chez nos clients. Travailler pour cette entreprise me donne une autre vision du monde de la pharmacie, en effet Aptar pharma étant un sous traitant pour les industries pharmaceutique ils ne font pas partie intégrante des entreprise de santé tour en ayant les mêmes normes que ces dernières.



Mes compétences :

Informatique

anglais technique

Chimiste

Chimie analytique

Empower

Labvantage

SAP

Starlims

HPLC

Formulation cosmétique