Jeune homme très ambitieux, sociable et aime travailler avec des gens sérieux et qui ont une grande vision, qui ont de grands objectifs et qui sont prêts à mouiller le maillot pour atteindre leurs objectifs.

Je réponds sur WhatsApp au +237 699207467



Mes compétences :

Constructions industrielles, charpentes métallique

Génie industriel !