Célia BARBÉRI

Diplômée d'un Master en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations, je possède 6 ans d'expérience professionnelle, notamment dans le recrutement et la mobilité en cabinet et en entreprise.



Aujourd'hui je suis Chargée de développement RH chez Eiffage Construction Sud-Est. Voici mes principales missions : le recrutement, l'intégration des nouvelles recrues, la relation avec les écoles, la gestion la marque employeur et la participation à la gestion des carrières des collaborateurs.



Mes compétences :

Identification des compétences

Gestion de projet

Animation de groupe

Travail en équipe

Diagnostic organisationnel

Gestion du changement, des conflits

Prise de décision

Créativité

Capacité d'analyse et de synthèse

Sens du relationnel

Recrutement

Dynamisme

Formation

Adaptabilité

Autonomie