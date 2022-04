Aurélie BENIKIAN

Actuellement chargée de mission emploi au sein de l'UPE 13, je viens en aide aux entreprises adhérentes qui ont un besoin en recrutement. Pour ce faire, j'anime le portail de recrutement La Place Pro et j'interviens dans le cadre du dispositif Lab'emploi Pays d'Aubagne et de l'Etoilet et Pays Salonais.

Précédemment, en tant que consultante emploi au sein du cabinet Altedia, je réalisais l’accompagnement de candidats en transition professionnelle suite à un licenciement économique. Dans ce cadre, j’effectuais des bilans professionnels, la passation et la restitution de tests psychotechniques ainsi que l’identification de besoin en formation afin de faciliter le retour à l’emploi ou la mobilité professionnelle des candidats que j’accompagnais.

De plus, au cours de mon parcours professionnel, j’ai pu intervenir en tant que psychologue du travail en santé sécurité au travail et également en qualité de formatrice.



Mes compétences :

Animation de groupes

Psychologie du travail

Analyse de risques

Analyse d'un système de travail

Etude de poste

Analyse de contenu thématique

Technique d'entretien et d'observation

Présentations orales

Microsoft Office

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word