Stephanie DESILLE

De formation psychologue sociale du travail, je suis spécialisée en évaluation des compétences et en accompagnement des parcours.

Je suis actuellement conseillère en évolution professionnelle et chargée de relation apprentissage pour la Mission locale de Martigues.

Curieuse, j'aime apprendre et m'informer sur diverses spécialités et plus particulièrement la clinique du travail et les risques psychosociaux. Je crois également en l'épanouissement professionnel.

Je suis disponible pour échanger dans le cadre de nouvelles opportunités, mais également avec d'autres professionnels du domaine. A bientôt peut être!



Mes compétences :

Animation de groupes

Entretiens individuels

Sens des relations humaines

Psychologie

Social

Formation

Psychologie du travail

Recrutement

Accompagnement individuel

Communication institutionnelle

Innovation

Analyser les besoins et définir les objectifs