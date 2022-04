Célia BARTHOMEUF

Diplomée de l'Ecole Nationale Supérieur de Chimie de Rennes, je suis intéressée par les problématiques de dimensionnement d'installations (procédés en général, systèmes thermodynamiques, conversion d'énergie).



J'ai orienté mon parcours dans les domaines des procédés, de l'analyse, de l'énergie et de l'environnement. Cela m'a permis d'avoir des compétences :



- en procédés : simulation sous Aspen Hysis



- transfert de chaleur : lois de conduction, convection, rayonnement. Etablissement de bilans thermique



- transfert de matière :lois de diffusion, régimes d'agitation. Etablissement de bilans matière.



- mécanique des fluides compressibles et incompressibles



- thermodynamique



- filières de traitement de l'eau et de déchets



Mes compétences :

Energie

Environnement