Célia BENOIST

Je suis actuellement étudiante en Master ESC au Groupe Sup de Co La Rochelle, qui forme des professionnels polyvalents en deux ans d’études supérieures. J’ai également un bagage universitaire et professionnel de trois ans d’études supérieures en Bachelor du Management du Tourisme en spécialisation Création d’entreprise de loisirs, qui m’a permis de devenir une professionnelle dans ce secteur.



Ma personnalité dynamique et active, ainsi que mon esprit d’équipe sont mes principaux atouts.



Je souhaiterai vivement trouver un stage afin de mettre en pratique mes acquis et en acquérir davantage et avoir plus de connaissances dans les domaines des Ressources Humaines, du recrutement et du Management.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Apple

Adobe Indesign