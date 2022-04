Célia BENOIT

DOMAINES DE COMPETENCES



Organisation - Gestion

- Organisation globale de manifestations pour des groupes de professionnels.

- Relations clients / fournisseurs. Logistique et mise en place de l’opération.

- Supervision et coordination de l’évènement.



Commercial

- Développement de portefeuilles clients (prospection commerciale).

- Elaboration d’offres commerciales : négociation des prix, optimisation de la marge, relance et suivi clients.

- Commercialisation de prestations de services additionnels : stimulation de revenus tiers.



Communication - Marketing

- Promotion de l’activité : opérations clients / prospects, salons spécialisés.

- Création d’outils d’aide à la vente.

- Rédaction de Newsletters - Réalisation de supports de communication.



Mes compétences :

Vente

Communication

Gestion de projet

Développement commercial

Marketing

Maîtrise de Pack Office (Word, Excel, PPT)

Adobe (Photoshop CS3)

Progiciel GPS by Ubiqus (Gestion d’espaces, report