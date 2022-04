Célia BOUDRIOT

2014

Je suis actuellement en formation de Design de mode à Central Saint Martins, à Londres. Je suis des cours de dessin de mode, de conception de patrons et de couture.



2013

J'ai réalisé un stage de 6 mois en Marketing Etudes chez BuY PARIS DUTY FREE, une jointe-venture entre Aéroports de Paris et Lagardère Services. J'avais pour mission de travailler sur la sélection des produits dans les boutiques BuY PARIS DUTY FREE au sein des aéroports de Paris.

A l'issue de ce stage, j'ai effectué la majeure Entrepreneuriat, qui correspond à la dernière année du Master Grande Ecole de l'ESC Rouen. J'ai , durant ces 4 mois, travaillé sur un projet fil rouge qui correspondait à la création d'une marque de maroquinnerie (bijoux et accessoires en cuir).



2012

Lors de ma deuxième partie de césure (Déc. 11 - Juin 12), j’ai réalisé un stage de 6 mois chez BNP Paribas Arbitrage en tant qu'Assistante Sales Produits Structurés pour le desk Suisse et Luxembourg. Au cours de celui-ci, j’ai été amenée à exécuter diverses missions : Participation à la réalisation des deals primaires (pricing de produits basiques, préparation de term sheets, booking des stratégies traitées dans le logiciel post-trading Fish etc.), à l’exécution des deals secondaires (envoi des ordres d’achat et de vente au trader) ainsi qu’à la gestion de la relation client et du service après-vente (envoi de monthly reportings d’indices et de fonds propriétaires, gestion de la liaison entre le client et le Back Office). La grande variété des missions auxquelles j’ai pu collaborer m’a permis d’améliorer mes connaissances techniques, mes qualités relationnelles grâce au contact direct avec le client mais aussi ma capacité à réagir vite et de manière efficace en situation d’urgence. Forte de cette expérience, j’ai, ainsi, pu appréhender l’environnement unique d’une salle de marché et je souhaite vivement poursuivre dans ce domaine.



De Août à Décembre 2012, j’ai réalisé un échange universitaire de 5 mois à Santiago au Chili. Au cours de celui-ci, j’ai étudié à l’université Andrés Bello, ce qui m’a permis de perfectionner mon espagnol et de découvrir un système éducatif alternatif à celui en France. J’ai, aussi, eu l’occasion de voyager et découvrir de nouvelles cultures (Pérou, Mexique, Argentine, Brésil etc.) ce qui m’a donné envie de travailler, éventuellement dans le futur, en relation avec l’Amérique Latine.



2011

Lors de ma première partie de césure, j’ai effectué un stage de 6 mois chez Bryan, Garnier & Co., une banque d’investissement située à Paris, en tant qu’Assistante Sales Actions. Cette première expérience dans le domaine de la finance de marché m’a permis d’être en contact directement avec les marchés financiers et d’assister les vendeurs dans leurs tâches quotidiennes.



2010

J’ai réalisé, un stage de 3 mois au Crédit Agricole au sein du département Stratégie de la Banque de Détail à l’International. Ce stage m’a permis d’acquérir de solides connaissances en finance d’entreprise et en gestion de projet.



J'ai également réalisé un stage de 3 mois dans la célèbre Maison de Haute Joaillerie Cartier en tant qu’assistante Attachée de Presse. J’ai collaboré, entre autres, à l’organisation de shootings ainsi qu’à la mise en valeur des produits de la marque dans la Presse. Lors de cette expérience, j’ai développé mon sens de la créativité et une grande sensibilité aux pierres précieuses et aux objets d’exception.



Autres

Membre du Bureau des Elèves 2010-2011 de Rouen Business School, j’ai décidé de m’investir activement au sein de mon école de commerce en organisant différents évènements. J’ai, ainsi, pu développer des qualités de rigueur et d’organisation. D’autre part, j’ai pratiqué quatre ans de patin à glace et un an de hockey sur glace au sein de l’ACBB (Athletic Club de Boulogne Billancourt). Ce sport m’a appris la notion d’esprit d’équipe et le goût de l’effort. Lors de mon temps libre, j’aime pratiquer diverses activités créatives (dessin, tricot, couture etc.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Factset

Bloomberg