Célia CAMPION

7 Chemin des Silos à Toulouse : the place to be !



- DéKOMaT : négoce de matériaux de second oeuvre (revêtements de sols et murs) proposant toutes les solutions innovantes et DéKO actuelles...

Une entité familiale, de la réactivité, le service, le café et le sourire en plus !



- Master régionale Axéo Travaux : Au sein de DéKOMaT, l'agence Axéo Travaux recrute, forme et développe son portefeuille de conseillers en travaux!

En relation directe avec les artisans, maîtres d’œuvres, architectes et particuliers, le conseiller Axéo Travaux est votre nouvel interlocuteur pour votre projet. Véritable plateforme d'échange d'informations, l'agence Axéo Travaux Toulouse vous accueille, vous écoute et vous conseille au quotidien.

Je suis à la recherche de profils commerciaux souhaitant s'impliquer dans un projet de développement de volume d'affaires dans toute la région Sud Ouest.

Merci de me contacter directement pour plus d'informations, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout cela en détail...



En conclusion: un chantier, un produit, un conseil, une fiche technique, un prix ou tout simplement un café : Rendez-vous au 7 Chemin des Silos, nous sommes là pour vous !



DéKOMaT - La KOrPO - Axéo Travaux



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Informatique

Développement commercial

Communication

Bâtiment