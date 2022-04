Célia CARRÈRE-GÉE

Actuellement en poste en tant que Responsable du Service Litiges pour la société Europe Handling et après avoir exercé ce métier pendant de nombreuses années, je souhaite aujourd'hui donner un nouveau souffle à ma carrière professionnelle.



Rigoureuse, organisée, discrète et travailleuse, je suis forte d'une capacité d'adaptation et d'apprentissage.

Je possède également des compétences en termes de Management, de relation commerciale et de suivi administratif.



Mes compétences :

Management

Suivi commercial et administratif

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Anglais