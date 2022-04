Celia CODET

Comme vous le constaterez mes études m’ont permis d’acquérir des connaissances théoriques et mes expériences professionnelles ont été utiles pour une mise en pratique complète dans le monde du commerce.

J'ai été commerciale terrain, consultante & chargée de communication afin d’optimiser le développement de PME/ TPE. C’est pour moi une expérience professionnelle formidable, et une très bonne école pour apprendre des techniques de ventes en « One shot ». J’ai appris à être ambitieuse, persévérante, à mettre en pratique un argumentaire de vente pour acheminer des contrats. J’ai participé à beaucoup de challenges d’équipe et personnels pour ainsi monter en compétences. Riche de plusieurs expériences dans le domaine de la mode et des produits haut de gamme en magasin, j’ai pu côtoyer un public aussi varié qu’exigeant et affirmer mon aisance relationnelle.

De plus je connais les techniques de vente et sais me montrer disponible et à l’écoute de ma clientèle, afin de prodiguer les conseils les plus justes.

Je suis passionnée par le commerce et j’ai à cœur de satisfaire mes clients et prospects. D’une nature très souriante, et dynamique, j’aime pouvoir travailler en équipe .



Diplômée de la SALM ( société alsacienne de meuble

Responsable d'unité commerciale ( 2008-2011)