Jessica SACCHETI

« Des professionnels sereins pour une entreprise pérenne »

Je permets aux professionnels actuels et futurs d’acquérir le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour pérenniser leur activité. Je propose des formations et des séances de coaching individuelles ou collectives sur les thèmes de la création d’entreprise et le bien être en entreprise.



J’ai travaillé 8 ans comme chargée de missions Marketing et Commerciales auprès de différentes entreprises des secteurs du tourisme, du conseil en communication, de la formation et des sports outdoor. J’ai créé la structure Pro.Actifs Coaching dans l’objectif d’améliorer la vie de tous types de professionnels, qu’ils soient entrepreneurs ou salariés d’une entreprise.



Ma motivation première émane de mon propre parcours. Lors de mes différents postes, j’ai souvent eu la sensation de manquer de temps pour faire, apprendre, évoluer, changer, modifier, m’améliorer et me reposer. J’ai parfois eu la sensation d’étouffer, de me noyer tant au niveau professionnel que personnel. Je n’étais plus fière de la tâche accomplie juste soulagée sans jamais en voir le bout. Et…, en discutant autour de moi, je n’étais pas un cas isolé. J’ai donc appris à prendre le temps. J’ai pris le temps de changer ma façon de travailler et d’être. Je me suis formée en gestion de stress, des conflits, du temps, en communication interpersonnelle, à la formation et bien d’autres outils pour gagner en efficacité.



L’Humain a toujours été une priorité, et la bienveillance au centre de mes préoccupations. C’est donc tout naturellement, que je me suis orientée vers la formation et le coaching. Ma mission est d’apporter mes connaissances et compétences (uniquement de mon expertise) aux professionnels qui le souhaitent afin d’améliorer leur efficacité et leur bien-être au travail.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Communication externe

Marketing Sociétal

Management de projet

Management d'équipe

Finance d'entreprise

Ressources humaines

Droit du travail

Droit des affaires

Études marketing

Relations Presse

Marketing produit

Communication visuelle

Marketing

Stratégie Marketing

Web Marketing

Études de marché

Sponsoring

Tourisme

Gestion de temps

Coaching bien être

Formation professionnelle

Management

Prise de parole

Communication non violente

Formation

Communication interpersonnelle

Programmation Neuro Linguistique

Enseignement universitaire

Coaching professionnel

Coaching individuel

Gestion du stress

Gestion des conflits