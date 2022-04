Célia DAHAN

"VOYAGER, C'EST NAITRE ET MOURIR A CHAQUE INSTANT." Victor Hugo



Après plusieurs expériences en agence de communication pour la promotion de destinations étrangères sur le marché français, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'occupe actuellement le poste d'attachée de presse au sein de l'Agence de Développement Touristique de La Champagne, la Marne. J'assure les relations presse/relations publiques pour promouvoir notre territoire aussi bien auprès de la clientèle française qu'internationale. Je travaille avec les journalistes pour faire rayonner la Champagne en dehors de nos frontières. Mes compétences en relation presse et ma connaissance des marchés étrangers me permettent de mener à bien ma mission.



Contact avec les journalistes et les professionnels du tourisme, travail d'équipe, organisation et accompagnement de voyages de presse font partie de mon travail quotidien...Tout comme la dégustation de champagne :)



Dôtée d'un bon sens relationnel et de mon sourire, j'apporte un soin particulier dans l'accompagnement des journalistes aussi bien sur le terrain que dans la partie technique pour la rédaction de leurs articles.



Passionnée par les voyages , la découverte de l'ailleurs et de l'autre, j'ai la chance inouie de m'épanouir dans mon travail qui me permet de concilier mes centres d'intérêts : voyages, langues étrangères; découverte d'autres cultures, contact avec l'étranger.



Trilingue, avec l'aide de mes compétences en anglais et en espagnol, j'ai à coeur de défendre à l'étranger la place de la France en tant que première destination touristique mondiale.



Mes compétences :

Communication

Tourisme

Rédaction

Relations Presse

Relations Publiques