Célia DECES-DUTERIEZ

Brasseries KRONENBOURG – Usine d’Obernai (67) - 550 personnes - Groupe Carlsberg

A partir de 2013 - Reponsable du contrôle de gestion industriel Brasseries Kronenbourg à Obernai



* Responsable de l’interface Supply Chain  Finance pour l’intégralité du projet

* Chargée du suivi des flux financiers dans l’implémentation de l’ERP

* Collaboration directe avec le groupe (Danemark, Allemagne, Suède, Suisse, Pologne)



de 2007 à 2013 - Contrôleur de gestion industriel Brasseries Kronenbourg à Obernai



* Elaboration, suivi et pilotage du budget industriel en partenariat avec la Direction Usine = 300 M€

* Gestion de clôtures mensuelles à J+1 avec reporting vers le Groupe

* Présentation récurrente des budgets et résultats au Comité de Direction et au Groupe

* Construction des coûts de revient industriels

* Analyses financières (plans à 3 ans, valorisation de réorganisations salariales)

* Gestion de projets visant la réduction des coûts (Freintes, litiges, coûts de non-qualité, sous-traitance…)

* Mise en place d’un système de pilotage de risques & opportunités alimenté en hebdomadaire

* Amélioration et automatisation des outils de suivi des flux financiers (SAP, COGNOS, Excel)

* Management de 5 personnes





2005-2006 Auditeur au cabinet d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes RIVERA à Pau



* Missions de commissariat aux comptes dans divers secteurs d’activité :

Société de réassurances (groupe Corris Paris), Grande distribution (Carrefour), industrie agro-alimentaire (Lune de miel), construction (groupe Cancé), associations…

* Formation de collaborateurs débutants et responsable de missions d’audit dans leur ensemble.

* Formation informatique de collaborateurs



2004 - Auditeur au cabinet d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes SERCO-KOUBY à Toulouse par alternance



* Missions de commissariat aux comptes

* Mise en place de systèmes automatisés



2001-2003 Contrôleur de gestion industriel Bonduelle Sud Europe à Bordères (Landes) par alternance



*Travaux de reporting sur les budgets, la production journalière et les suivis

* Développement de systèmes automatisés de calcul de coûts de production

* Mise en place de procédures et formations

* Suivi et contrôle de la comptabilité analytique



Mes compétences :

Agroalimentaire

Amélioration continue

SAP

Échanges internationaux

Analyse financière

Budgétisation

Audit

Microsoft Access

Lean