Célia DEVERCHERE

Ces expériences mont permises de développer de fortes compétences en matière de système de Management HSE et Radioprotection en appui sur les référentiels (OHSAS 18001, MASE, ISO, CEFRI,)



Reconnue comme un véritable support aux opérationnels , mon écoute, mon analyse et ma capacité de négociation me permettent d'atteindre les objectifs fixés par la direction .



L'obtention de ces certificats m'a permis de développer mon sens du relationnel et mon expertise dans les domaines de mes responsabilités (Qualité, Sécurité, Environnement et Radioprotection).



Les succès accumulés ces dernières années (certification, renouvèlement..) ne sont que le résultat d'un travail d'équipe et d'une approche systématique en mode projet .