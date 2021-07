Stéphane DEXHEIMER

Je suis donc un autodidacte qui a réussi à évoluer dans sa profession, grâce à mon professionnalisme, ma polyvalence, capable de m'adapter à tout type de situation, même les plus difficiles, et mon acharnement à vouloir progresser dans ma profession, fort d'une expérience de 25 ans dans le domaine de la prestation de services.



J'ai participé à la création de plusieurs agences, et à leur développement, au maintien des contrats en apportant une proximité et une véritable écoute envers mes clients et mes collaborateurs, que ce soit en agence ou sur site, qui m'ont permis de consolider et de pérenniser de nombreux contrats ainsi que de conserver un excellent climat social avec mes salariés, dans des centres de profit représentant 18 M€ pour environ 600 salariés disséminés sur 60 sites dont le territoire allait de la région parisienne au grand ouest.

J'ai ensuite dirigé la création de l'établissement de Tours avant d'en prendre la direction.



Si vous recherchez un collaborateur pragmatique, indépendant et autonome mais capable de travailler aussi en partenariat avec sa direction, je souhaite mettre à profit ma motivation, mon gout du challenge, ma pugnacité et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse, afin de réaliser les objectifs fixés.



Mes compétences :

Microsoft Office

BM PLANNING

S9

HR Access

NOVI

Peoplesoft

CEGI

Pléiades