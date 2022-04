Erkan ERAYDIN

3 400 salariés, 16 agences et une qualité de prestation certifiée ISO 9001 V.2000, et MASE,

Samsic Sécurité se donne pour mission de prévenir l'ensemble des risques pouvant menacer l'entreprise, ses collaborateurs ou ses visiteurs. Que ce soit dans les domaines de la surveillance, de la prévention incendie, de la télésurveillance, de l'événementiel ou de l'accueil, Samsic Sécurité garantit un niveau maximum d'exigences. Sa politique Qualité l'engage sur le professionnalisme de ses ressources humaines et les moyens mis en œuvre pour réaliser et suivre ses prestations.



Avec un réseau national de 16 agences, une qualité de prestations certifiées Iso 9001 version 2000, un centre de formation agréé, Samsic Sécurité offre des réponses sérieuses et des solutions expertes de prévention face aux risques.



Après un audit méthodique, Samsic Sécurité calcule les ressources à mettre en place chez ses clients afin d'optimiser leur budget. La politique qualité Samsic Sécurité lui impose un haut niveau d'exigence, tant sur le professionnalisme de ses équipes que sur les moyens déployés.





