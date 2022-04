Célia DIDA

En poste dans le Domaine Observation et Science au sein de Thales Alenia Space France



En relation directe avec les chefs de projets concernant la gestion du projet au niveau de différents aspects:



• Gestion financière et plannings des études/projets (outils PRIMAVERA, RTP, MS PROJECT)

• Assistante PMO (Project Manager Officer) aux responsables projets

• Support à la préparation des revues mensuelles des Programmes

• Préparation et analyse des synthèses financières et graphiques tendance associés

• Préparation des synthèses programmatiques et Reporting

• Suivi des risques programmatiques des sous-systèmes

• Responsable de la gestion de configuration documentaire du Programme Export et du Programme Institutionnel



Mes compétences :

Gestion relations clients

Gestion relations fournisseurs

Fidélisation client

Saisie de tout document

Gestion qualité

Plannification du travail

Communication

Gestion des risques

Accueil téléphonique et physique

Organisation du travail

Vente directe de biens et de services