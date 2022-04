Célia DIDA

Mon objectif est de permettre aux entreprises de développer la richesse humaine qui la constitue. C'est aussi rendre dynamique la cohésion de groupe. La formation est un pilier dans la performance des salariés et des demandeurs d'emploi face aux évolutions et aux changements d'une entreprise.

Ma satisfaction est de vous accompagner de l'élaboration de la formation à votre réussite personnelle et professionnelle.