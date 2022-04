Cyril DUFRECHOU

Basé à Toulouse, mon parcours professionnel reste ouvert à toute évolution pour de nouveaux challenges à définir en fonction de l'opportunité qui se présenterait. (Ci-dessous un parcours à la fois cohérent et diversifié)



- Une première expérience dans une start-up pour créer et réaliser des modules IoT (précurseurs en 2000) afin de faire mes armes sur un système embarqué non critique.



- 12 ans de service au sein d'Airbus Avionique pour des calculateurs de commande de vol en tant que développeur puis architecte logiciel. Parcours de l'ensemble des "méthodes/outils/framework/process" associés à un développement DO-178B pour en devenir expert.



- Une mission de conseil pour définir des méthodes et un environnement de développement logiciel pour un système embarqué d'un sous-marin militaire au travers de la norme IEC-61508.



- Les développement et validation de logiciels d'équipement de charges utiles de satellites au sein THALES ALENIA SPACE sur une durée de 4 ans. Rôle similaire à mon expérience d'Airbus mais dans le domaine spatial.



- Une mission de développement d'application pour un simulateur de la DGA avec des notions de calculs mathématiques complexes. Quelques bonnes pratiques du temps-réel embarqué transposées sur un dev. en langage C++.



A ce jour, je suis prestataire chez CONTINENTAL SA à Toulouse en tant qu'ingénieur système/architecte logiciel. Avec la transposition de mes expériences aéronautique et spatiales dans le domaine automobile au travers de la norme ISO 26262.



