Celia DUPETIT

Ingénieur agronome de formation, après 6 années d'expériences professionnelles en tant que chargée de mission sur les filières biologiques en bureau d'études puis en Chambre d'agriculture . Mes compétences recouvrent la gestion de projets, la recherche de financement, l'animation, l'événementiel et la communication. Je propose mes services en tant qu'indépendante et reste ouverte à des opportunités d'emploi.



Mon objectif : assurer un service professionnel à tous les acteurs des systèmes alimentaires durables !



Pour plus d'informations :Array



Mes compétences :

Conseil

Autonomie

Animation de réunions

Coordination

Conduite de projet

Réactivité

Rédaction

Gestion de projet

Agriculture durable

Adaptabilité

Communication

Agriculture biologique