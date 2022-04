Célia GHESQUIERE

Ingénieur agronome à Montpellier SupAgro, spécialisée en Marketing et Communication en Agroalimentaire, j’ai déjà plusieurs expériences de longue durée dans les domaines de la Communication, de la Stratégie d'entreprise, du Marketing et de l’Œnologie.



Passionnée de vins et de gastronomie, je suis vivement intéressée par le commerce et le service en marketing agroalimentaire à l’international.



Présidente du Bureau des Elèves de mon école pendant un an, j’ai développé ma capacité à travailler en équipe et avec des intervenants extérieurs variés. Je sais entretenir une relation de confiance avec mes interlocuteurs. Grâce à l’ensemble de mes expériences, j’ai pu confirmer mes facultés d’autonomie et de prise d’initiative.



Mes compétences :

Vente

Export

Agroalimentaire

Marketing

Communication

Gestion de projet

Distribution