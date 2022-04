Clément TAVERNIER

Ingénieur agronome spécialisé en marketing, je bénéficie d'une double compétence me permettant de m'intégrer facilement au sein d'équipes pluridisciplinaires et de comprendre rapidement les problématiques de chacun au sein de groupes projets.



Au cours de mon parcours au sein du groupement des Mousquetaires en tant que Chef de Produit Marque Propre, j'ai eu l'occasion de travailler durant 3 ans sur différents marchés de l'Epicerie (conserves de légumes, miel, lait industriel, chocolat saisonnier), et je suis actuellement en poste depuis 1 an et demi sur le Traiteur de la Mer et la Charcuterie. Cela me permet de continuer à développer mes compétences d'analyse et de développement produit tout en apprenant à connaitre une nouvelle famille de produits alimentaires.



Ces différentes postes m'ont permis de travailler sur de nombreux dossiers comme par exemple des relifts de marques, en parallèle de mes missions de travail des gammes au quotidien.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Bonne visite



Mes compétences :

Gestion de projet

Chef de produit

Adaptabilité

Marketing mix

Rigueur

Nielsen

Force de proposition

Autonomie

Trace One

Développement produit

Agroalimentaire

Marketing