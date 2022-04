Célia GIUSTO

Diplômée en décembre 2012 comme "Assistante de Réalisation et Scripte", je suis en reconversion dans le domaine du "Bien-être". Actuellement en finalisation pour être Conseillère en Fleurs de Bach, j'entame une formation en phytothérapie.



Depuis 2009, je travaille pendant les périodes estivales à l'office du tourisme de mon village, auquel je suis attachée pour son patrimoine. Ce qui me permet de faire partager mon enthousiasme auprès des visiteurs et de faire découvrir ses richesses, tout en continuant bénévolement à être Community manager de l'entreprise "Muse O Sens".



Mon acharnement et mes envies font que je me décourage pas, ma curiosité me pousse à découvrir encore chaque jours .



Actuellement je suis toujours Community Manager (Muse O Sens) et en parallèle en formation en phytothérapie et Fleurs de Bach.



Mes compétences :

Outlook

MAJ d'un site internet (ref: office de tourisme)

Photoshop

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Imovie

Final cut pro

Traitement d'images

Picasa 3

avid

IPhoto express

Réseaux sociaux