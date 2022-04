Célia GOUPY

Mes compétences :

• Formulation de produits cosmétiques tels que produits de maquillage, produits d’hygiènes et produits de soin.

• Etude et recherche de matières premières.

• Contacts et réunions fournisseurs.

• Veille concurrentielle.

• Suivi de développement d’un produit cosmétique : conception, développement, fabrication, conditionnement.

• Contrôle qualité : pH, mesure de l’alcalinité et acidité, contrôle de la viscosité et de la dureté (pénétromètrie), contrôle sens de l’émulsion avec dilution à 10%, conductimètre, microscope.

• Tests physico-chimiques sur produits finis : contrôle organoleptique, analyse sensorielle.

• Suivi stabilité.

• Entretien du laboratoire.

• Respect des Bonnes Pratiques de Fabrication et de Laboratoire.

• Législation.





PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Open office

Formulation de produits cosmétiques

Connaissance des matières premières cosmétiques

Suivi de stabilité

Fidélisation clientèle