Celia GRATIANNE

Après plusieurs expériences dans le milieu événementiel, j'ai rejoint une nouvelle équipe de travail dynamique afin d'y apporter mon expérience, mon adaptabilité et mon enthousiasme.



Curieuse et Dynamique, la culture et l'événementiel ont toujours été pour moi des lieux de partage, de réalisations et de challenges !



Disponible et Réactive, je saurai répondre à vos différents besoins y compris dans de nouveaux secteurs d'activité, et ce, dans toute l’agglomération toulousaine !



Mes compétences :

Relations clients

Gestion administrative

Communication

Management

Bureautique

Animation de formations

Travail en équipe

Communication événementielle

Marketing opérationnel

Recrutement

Organisation d'évènements

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet