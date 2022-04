Jean-Michel GRATIANNE

Je suis un passionné des modèles organisationnels dans lesquels j’innove au service du développement durable. Ma devise : C’est faire différemment avec ce qui existe pour répondre à des impératifs de performance, de développement et de pérennité.



Cette passion est née dans les dix premières années de ma carrière, où j’ai découvert au travers du développement de projets en informatique industrielle, pour le monde militaire, l’automobile et la santé, « l’approche systémique et l’ingénierie de projets ». Fort de ces expériences et au travers de projets et fonctions au sein de différentes structures, dans des domaines et secteurs variés, j’ai pu depuis plus de vingt ans appréhender les couches organisationnelles des modèles et leurs interactions. De plus, mailler l’environnement externe, réseauter, intégrer le numérique/digital, le tout avec une approche globale, me permet de créer de l’innovation et de la richesse pour un développement stratégique.



Mes talents :

- M’approprier un secteur, un domaine, un environnement complexe, pour le retraduire et le transmettre en schémas simples et pédagogiques.

- Comprendre, analyser et clarifier de façon visuelle et pédagogique l’organisation de l’entité, puis, repenser le modèle pour l’inscrire dans une stratégie de développement future et durable.

- Combiner une vision globale pour construire du sens et le traduire, en étapes et tâches séquencées et opérationnelles pour répondre aux objectifs.

- Analyser les atouts et richesses d’un réseau d’entités, pour le structurer, l’optimiser, le valoriser, l’animer, le développer et créer de la notoriété collective et individuelle.

- Créer de l’innovation organisationnelle par l’analyse systémique et l’approche globale.



N'hésitez pas à me solliciter pour échanger - 06.08.25.64.52



Mes compétences :

Rechercher des financements

Analyser, Auditer, Collecter les besoins

Rédiger un Plan de Développement et Stratégique

Définir et Innover dans les prestations

Prospecter,Vendre,Négocier,Convaincre,Fidéliser

Organiser,Planifier,Suivre,Accompagner

Développer des réseaux d'acteurs

Manager par Projets, Manager une équipe,

Coordination de projets

Direction de projet

Contrôle de gestion et améliorations

Méthodes de travail

Audit des méthodes de travail et système d'informa

Particularité - Approche globale et systémique

Ingénierie de projets de développement