Célia GRIMAL

Aillant terminer mes études par un Master professionnalisant en "Aménagement et Géo-Ingénierie", je possède de nombreuses connaissances dans les domaines de la géologie (géologie fondamentale, aléas et risques gravitaires, géophysique, hydrogéologie) et de la géotechnique (essais in-situ, essais de laboratoire, dimensionnement de fondations superficielles et profondes, suivi de chantier,...).



Par ailleurs, mes premières expériences professionnelles m'ont permis de mettre en application mes connaissances théoriques et de travailler sur des projets divers. Je travaille ainsi sur des missions de type Etude géotechnique préalables, Etude géotechnique d'avant-projet, de projet, Supervision géotechnique d'exécution et sur des Diagnostic géotechnique.



A ce jour, je parfais et approfondi mes connaissances au sein du groupe GEOTECHNIQUE SAS.



Mes compétences :

Essais en laboratoire (VBS, limites d'atterberg, G

Analyse, suivi et dépouillement des sondages

Rédaction de rapports de type G1, G2, G4 et G5

Etudes de pollution