Celia HENRY

Après l'obtention de mon baccalauréat en 2013, j'ai réalisé une année de césure.

Cette expérience, riche en découvertes et en rencontres, m'a notamment permis de perfectionner mon anglais et réfléchir à mon projet professionnel.

En septembre, j'intègre le Bachelor Affaires Internationales à l'École de Management de Strasbourg.

Ayant déjà 6 mois d'expérience en tant qu'assistance commerciale, je souhaite perfectionner mes connaissances en gestion, management et marketing-vente.

Ouverte d'esprit, entrepreneuse et dynamique, j'ai le goût d'apprendre et un excellent relationnel.