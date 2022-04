Célia HERGOTT

Plus que motivé par le contact client et sa satisfaction , je travail depuis 2007 dans le domaine de la vente en occupant des poste dans la vente direct de grande consommation comme dans le domaine commerciale auprès de particuliers ( indépendante). Rien de m'effraye tout me motive.

Ma devise : '' Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi '' Georges Clémenceau



Mes compétences :

Techniques de vente

Négociation

Management

Sens du contact

Stratégie commerciale

Marketing opérationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel