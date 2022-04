Célia KIEFFER

Durant mes expériences professionnelles j’ai pratiqué essentiellement deux domaines : le commercial et l'administratif

Je suis une personne motivée, dynamique, organisée et polyvalente.

Je n’ai pas peur de la nouveauté et j'apprécie le contact humain.



Mes compétences :

J'apprécie le contact humain

Je sais accueillir, conseiller, vendre, encaisser

Je suis capable de gérer des conflits

Je suis organisée, motivée, dynamique

Je peux travailler seule ou en équipe

Me former sur un autre métier ne me fait pas peur

Je sais proposer, fidéliser, satisfaire le client

Je sais gérer des dossiers, saisir sur informatiqu