Célia LAFOURCADE

Acteur et défenseur du management par la bienveillance et l'écoute, mon rôle est celui d'accompagner mes collaborateurs vers la performance, le dépassement de soi tout en veillant à leur bien-être et à l'amélioration de leurs conditions de travail.



L'envie d'apprendre et de découvrir a toujours était une force qui m'a conduit à évoluer, développer mes compétences et ma permit de m'accomplir dans de nombreux domaines.



Accordant une grande importance à l'équilibre corps et esprit, sportive pratiquant les arts martiaux, dotée de qualités relationnelles et humaines mais aussi passionnée de techniques naturelles de santé je suis en parallèle de mon activité professionnelle une formation en Naturopathie ; une science de la santé répondant aux attentes de notre société actuelle mais aussi des entreprises engagées en faveur du bien-être et de la qualité de vie au travail.



Actuellement Responsable Réseau Retail, je suis en charge d'un réseau de 13 magasins de vente directe et du management des équipes pour la société EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS appartenant à la coopérative agricole MAISADOUR . Ma priorité fut tout d'abord la consolidation, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale et marketing puis l'accompagnement de mon équipe (Responsables de magasins et Vendeurs) dans l'atteinte de leurs objectifs et leur montée en compétences. Pour se faire, je les accompagne au quotidien et analyse leurs performances et leurs réussites dans un souci de valorisation. Enfin je participe activement au projet de déploiement du nouveau concept de boutiques « EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS », conçu pour promouvoir les circuits-courts, le savoir-faire et l'engagement des producteurs.



L'adaptabilité, l'autonomie et l'engagement sont des atouts majeurs pour contribuer à l'atteinte des objectifs et la réussite des projets qui me sont confiés.



Femme de terrain et de communication, dynamique, passionnée et dotée d'un leadership je m'investis pleinement dans ce que j'en