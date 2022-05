Raphaël MENEGALDO

Au sein de la Direction de la Formation de l'Institut de Soudure, je guide la conception des modules interactifs de formation en ligne pour la technologie du soudage et de l'assemblage, les contrôles non destructifs et l'inspection en soudage.



Notre démarche s'appuie sur :

- une pédagogie centrée utilisateur pour optimiser l'assimilation des connaissances et des compétences

- une ingénierie pédagogique orientée contexte industriel pour une plus grande modularité et une meilleure efficacité opérationnelle

- des technologies modernes pour une accessibilité optimale et l'engagement des personnels apprenants.



Voulez-vous former vos équipes pour faire progresser votre compétence industrielle ?

Découvrez http://www.isgroupe.com/



Curriculum:

Après un Master en ingénierie de la formation à distance avec les Universités de Poitiers et de Salamanque (Espagne), j'ai rejoint le service d'innovation pédagogique de l'Ecole des Mines de Paris pour développer des modules de formation interactifs avec le système éditorial ScenariChain et gérer la plate-forme d'apprentissage en ligne Moodle.

Quatre ans plus tard, j'ai souhaité approfondir encore l'ingénierie de projet de formation en ligne dans les domaines des sciences et techniques en acceptant de développer la formation professionnelle à distance pour le Groupe Institut de Soudure.



Mes compétences :

SCORM

Conception pédagogique

Réponse aux appels d'offres

E-learning

Gestion de projet