Jean-François CERISIER

Je suis professeur de sciences de l'information et de la communication, et vice-président de l'Université de Poitiers.



Enseignement



Je dirige le département Ingénierie des médias pour l'éducation de l'Université de Poitiers.



Nous y formons des chefs de projet et des experts en technologies éducatives (développement de ressources multimédias, enseignement à distance... ) au sein d'un master professionnel et recherche (master IME) et d'un DU (MIMETIC). Nos formations existent en formation initiale, continue, en présentiel et à distance.



Nous travaillons au sein d'un réseau important d'entreprises et d'universités françaises et étrangères (en particulier en Amérique latine). Nous pilotons un consortium européen (Euromime) de sept universités, 3 européennes (avec l'UNED de Madrid et l'UT de Lisbonne) et 4 latino-américaines (UNAM de Mexico, UNB de Brasilia, PUCP de Lima et ULA d'Osorno) qui propose un master européen Erasmus mundus (EUROMIME).



Pour être pleinement en phase avec nos enseignements, nous participons également à de nombreux projets d'élaboration et de développement de ressources et dispositifs d'apprentissage médiatisés (sous-traitance, assistance à la maîtrise d'oeuvre, conseil, expertise).



Les activités du département IME sont décrites dans nos sites web http://ll.univ-poitiers.fr/dime et http://www.euromime.org



Recherche



Je dirige le laboratoire TECHNE (TECHnologies Numériques pour l'Education, EA 6316).



Mes recherches portent sur les technologies éducatives et en particulier sur l'appropriation des TIC par les systèmes éducatifs. Je travaille actuellement sur ce qu'il est convenu d'appeler la "culture numérique" des jeunes et ses rapports avec les cultures éducatives, scolaires et universitaires.



Les activités de notre équipe de recherche sont présentées dans notre site http://techne.labo.univ-poitiers.fr



