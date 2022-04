Célia LE MOIGN

Actuallement ingénieur package chez Technip, j'ai acquis plus de 10 années d'expérience dans l'ingénierie, en particulier dans les secteurs de l'oil & gas et du traitement de l'eau industrielle.

Mes principales compétences sont la gestion et le suivi de projet, depuis les phases d'études et de design jusqu'au démarrage. Cela inclut entre autres la définition et rédaction des cahiers des charges pour les équipements (méncaniques, machines tournantes, appareils sous pression etc...), la coordination des différentes disciplines impliquées sur le projet, la validation des documents vendeurs, le support aux inspections.



Mes compétences :

Dépollution

Environnement

Traitement d'eau

Pétrole

Ingénierie