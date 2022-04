Célia LEFORT

Au cœur de ma pratique : l'épanouissement de l'enfant et la création de liens et d'échanges entre les adultes qui l'accompagnent. Convaincue que l'enfant apprend avant tout par imitation, je travaille à développer un positionnement professionnel qui puisse lui servir de modèle (respect de l'autre et de soi, communication, créativité). Je m'appuie beaucoup sur la dynamique de projet pour fédérer l'équipe, les parents et les enfants autour d'objectifs communs.

Mes sources d'inspiration : la pédagogie Reggio Emilia, Janusz Korczak, la nature, la psychologie.

Ce qui me tient particulièrement à cœur : l'accueil des enfants en situation de handicap et la participation des familles à la vie de la crèche.



Mes compétences :

Adaptabilité

Accompagnement

Rédaction

Soin du jeune enfant

Accueil

Conduite de réunion

Analyser écouter réfléchir agir

Bureautique

Diplomatie

Gestion des conflits

Gestion de projet

Empathie

Ecoute

Autonomie

Créativité

Pédagogie

Sens de l'organisation

Curiosité

Travail en équipe