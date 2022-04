Célia LOUISON

D'une nature dynamique et enjouée je suis une personne qui sait s'adapter et travailler en équipe.

Mon côté pédagogue me permet de Manager des équipes et féderer les autres autour d'un projet commun.



En quelques mots, le dépassement de soi est mon leitmotiv.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Management

Gestion de projet

Reporting

Pilotage de la performance

Animation de formations

Accompagnement

Recrutement

Analyse

Marketing