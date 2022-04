Celia MALBERT

CM SOLAIRE est une société de prestation de services et de consultant spécialisé dans le montage administratif et juridique de projets photovoltaïques.



Je gère vos projets pour les demandes d'autorisation d'urbanisme, de raccordement au réseau électrique et la signature de baux pour les Tiers-Investisseurs.

Je vous accompagne également sur l'organisation et/ou l'optimisation de vos services opérationnels, et je propose des outils pour suivre et sécuriser le développement de vos propres projets.



Vous êtes Développeur de projets photovoltaïques ou Bureau d'études et vous voulez pallier une surcharge d'activité de manière flexible, ou retravailler votre organisation...

Vous êtes Architecte, Promoteur Immobilier ou Entreprise du BTP et vous souhaitez monter vous-mêmes vos projets photovoltaïques...



Discutons ensemble, nous trouverons la solution idéale pour vous !



