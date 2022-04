Celia MANIQUET

Dans le domaine des Achats, Célia est particulièrement interressée par l'Innovation, le supplier development, SRM, les approches coût total, l'analyse des risques, la stratégie achat et les achats responsables en travaillant avec des équipes transverses et pluri-disciplinaires. Elle suit actuellement les Conférences des Mardis de l'Innovation au CNAM - Centre National des Arts et Métiers - France.



Célia est diplômée d'un Master spécialisé Achats Industriels & Technologiques de l'Ecole Centrale Paris - France - ainsi que d'un Master en Supply Chain management de l'IAE de Lyon - Institut Administration Entreprises - France. Elle a vécu en UK et parle Anglais, Espagnol et Français.



Mes compétences :

Créativité

Gestion de projet

Gestion des achats

Aéronautique

Industrie

Leadership

Logistique