Je me nomme Celia Marinaro et je travaille actuellement en tant que coordinatrice de vente chez Pirelli.





J'ai un Master 2 d'Etudes et Conseils en Stratégie et Marketing et je suis spécialisé dans le marketing qualitatif et le webmarketing.



Je suis passionnée par les secteurs créatifs.



j'aime aussi dessiner dans mon temps libre et mon portfolio est disponible sur le site https://lilimaa.wordpress.com/



Mes compétences :

Marketing

Études qualitatives

Veille concurrentielle

Étude de marché

Emailing

Études quantitatives

Marketing stratégique

Social media

Adobe Photoshop CS6

Webmarketing