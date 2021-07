Nelly MARINARO

J’ai acquis un sens aigu du service et du relationnel avec une population de VIP, cadres, managers et assistantes. Habituée à exercer en environnement confidentiel et à gérer des dossiers complexes, j’ai su créer un lien privilégié de confiance avec les clients.

Ma disponibilité, mon dynamisme, mon sens de l’écoute et de l’organisation m’ont permis d’évoluer et d’assumer pleinement les tâches et les missions qui m’ont été confiées.

Active et dans l’optique permanente de me perfectionner, j’ai suivi ces dernières années des formations, sur le management et le développement personnel, sur les techniques de vente, le marketing et la communication.



Mes compétences :

- Opérationnel : gestion des déplacements, mails, courriers, gestion d'appels, interface entre différents services

- Administratif : facturation, relevés clients, gestion de litiges, contrôle des stocks et archivage

- Gestion de projet : ouverture d'une agence, mise en place d'un outil de réservation en ligne

- Management : encadrement, recrutement, formation et assistance, gestion de conflits

- Informatique : Pack Office, maîtrice de logiciels spécifique, SAP

- Relationnel : esprit d'équipe, adaptable, fiable, impliquée







Mes compétences :

Management

Outils bureautiques

Formation

Gestion de projet

Recrutement

Gestion d'agence

Pack Office

Accueil

Vente

Négociation commerciale

Bon relationnel

Adaptabilité

Recherche de partenaires

Rigueur